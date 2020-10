Immortals Fenyx Rising includerà le microtransazioni?

MAncano ancora due mesi abbondanti al lancio, ma l'Australian Classification Board, ente che si occupa di valutare e classificare i videogiochi sul mercato del paese oceanico, ha già passato Immortals Fenyx Rising (l'ex Gods & Mosters) sotto la sua lente d'ingrandimento, indicandolo come un gioco adatto ad un pubblico maturo.

Dai documenti dell'ente sono emerse anche altre informazioni, tra cui la conferma che Immortals Fenyx Rising offrirà degli acquisti in-game. Ciò significa che sarà possibile acquistare dei contenuti digitali all'interno del gioco, anche se al momento non è nota la loro natura. Solitamente, ciò si traduce nella presenza di microtransazioni, e Ubisoft non è certamente nuova all'inclusione di oggetti acquistabili in-game nei suoi titoli single player. In Assassin's Creed Odyssey, ad esempio, è possibile comprare skin, equipaggiamenti e pacchetti salva-tempo, che consentono di accumulare risorse ed esperienza più velocemente. È possibile che ci sia qualcosa di simile anche in Immortals Fenyx Rising. Con l'etichetta "in-game purchases", in ogni caso, ci si riferisce anche alla possibilità di acquistare espansioni, per cui non è escluso che l'ente australiano l'abbia assegnata per questo secondo motivo.

Immortals Fenyx Rising, ricordiamo, verrà lanciato il il 3 dicembre 2020 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Nintendo Switch e PC via Epic Games e Uplay. Gli utenti Google Stadia potranno giocare ad una demo esclusiva di Immortals Fenyx Rising.