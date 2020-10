Immortals Fenyx Rising:l'Isola d'Oro risplende nel video gameplay su Switch

La trasposizione di Immortals Fenyx Rising per Switch è stata tra i protagonisti dell'ultimo Direct Mini tra Bravely Default 2 e Hyrule Warriors. Nel corso dell'appuntamento digitale, Ubisoft ha pubblicato un video gameplay tratto dalla versione nintendiana di questa ambiziosa avventura a mondo aperto.

Il breve ma ricco filmato confezionato dagli sviluppatori dell'azienda transalpina ci offre un assaggio dell'esperienza da vivere una volta approdati sull'Isola d'Oro, una grande ambientazione suddivisa in diverse regioni dominate dalle divinità più bizzose del Pantheon mitologico dell'Antica Grecia.

Vista la piattaforma di destinazione, in questo video il legame ludico tra l'ormai ex Gods & Monsters e Zelda Breath of the Wild sembra rafforzarsi in funzione di un sistema di combattimento affine e, soprattutto, di un'esplorazione incentrata sulla risoluzione di enigmi ambientali basati sulla fisica.

Eppure, sotto l'apparente superficialità delle analogie con BOTW, in Immortals Fenyx Rising sembra celarsi un'offerta contenutistica e narrativa quantomai stratificata e originale, merito dei siparietti comici e dell'umorismo che sprizza nei dialoghi tra Zeus e Prometeo che accompagnano il gameplay.

Per averne conferma, non ci resta che attendere fino al 3 dicembre e assistere al lancio di Immortals Fenyx Rising su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più su questo progetto, vi consigliamo di leggere il nostro ultimo speciale su Immortals Fenyx Rising.