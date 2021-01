Immortals Fenyx Rising Limited Edition è in offerta su Amazon, ecco il nuovo prezzo

Immortals Fenyx Rising di Ubisoft è in offerta su Amazon.it in versione Limited Edition per PlayStation 4 a 39.99 euro anzichè 69.99 euro con un risparmio del 44% sul prezzo di listino, promozione valida solo per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte.

La Limited Edition include oltre al gioco anche il pacchetto armi benedette di Orione. Sfrutta il potere di Orione e delle costellazioni con questo pacchetto armi celestiale. Spada: secondo la leggenda, questa lama è abbastanza affilata da tagliare una stella del firmamento. Persino le costellazioni temono l'eroe che impugna questa spada. Ascia: anche la più bella delle stelle cadenti è invidiosa dell’arco di quest’ascia leggendaria. Arco: brand is ci il cosmico potere di una stella cadente quando scocchi le tue frecce con questo arco. Le ali Prisma. Ogni singola Ciocca di ciascuna piuma contiene tutti i colori dell’arcobaleno. Queste ali sono l’orgoglio di dedalo.

Immortals Limited Edition costa 39.99 euro su Amazon, ricordiamo che tutti i possessori della versione PS4 riceveranno gratis l'aggiornamento all'edizione next-gen per PlayStation 5, senza costi aggiuntivi, dunque approfittatene se avete in previsione di comprare la nuova console Sony e siete interessati a Immortals di Ubisoft, presto il gioco tornerà ad essere venduto a prezzo pieno.