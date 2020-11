Immortals Fenyx Rising, maratona di gameplay: tutti i dettagli sul gioco Ubisoft

Mancano ormai pochi giorni alla pubblicazione di Immortals: Fenyx Rising, nuova IP di casa Ubisoft che punta a condurre i giocatori al cuore della mitologia dell'antica Grecia.

Protagonista di questa nuova e variopinta avventura è infatti Fenyx, giovane che si ritrova coinvolto all'improvviso in un'impegnativa missione. Gli dèi dell'Olimpo sono infatti minacciati da un'oscura maledizione, mentre l'ascesa del titano Tifone costituisce un letale pericolo. Da una peculiare alleanza che vede collaborare Zeus e Prometeo, nasce il coinvolgimento della semi-divinità alata Fenyx. A quest'ultima non resterà dunque altro da fare che imbracciare le armi e aguzzare l'ingegno, per affrontare creature mitologiche, puzzle ed enigmi.

Con un'atmosfera leggera e permeata di un costante umorismo, Immortals: Fenyx Rising è in arrivo sul mercato il prossimo 3 dicembre. In vista dell'esordio della nuova IP, la Redazione di Everyeye si è cimentata in una mini-maratona dedicata. I nostri Francesco Fossetti e Marco Mottura hanno così vestito i panni di Fenyx per circa 6 ore, in una ricca sessione di gameplay volta ad approfondire le meccaniche e le caratteristiche di Immortals: Fenyx Rising.



Se vi siete persi l'appuntamento trasmesso sul Canale Twitch di Everyeye, non temete: potete trovare la replica integrale della diretta direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye On Demand, buona visione!