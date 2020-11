Immortals Fenyx Rising è nato da un glitch di Assassin's Creed Odyssey

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di GameInformer, uno dei rappresentanti di Ubisoft Quebec ha svelato un bizzarro retroscena sulla genesi di Immortals Fenyx Rising, il quale sembra essere nato proprio grazie ad un glitch di Assassin’s Creed Odyssey.

Ecco di seguito le parole di uno degli sviluppatori:

"Ad un certo punto abbiamo riscontrato un bug per colpa del quale a bordo di una barca non c'era un equipaggio composto da umani ma erano tutti ciclopi. Sapevamo molto bene che ciò fosse sbagliato in un gioco come Assassin's Creed Odyssey, ma per noi è stato come una scintilla e abbiamo pensato che sarebbe stato interessante se avessimo creato qualcosa a tema mitologico."

Sebbene il gioco presenti numerose similitudini con The Legend of Zelda Breath of the Wild, sembra quindi che il team di sviluppo abbia dato il via al progetto come una sorta di spin-off di Assassin's Creed meno "realistico", con uno stile grafico più colorato e dai toni più scanzonati.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 3 dicembre 2020 e sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia, PC e Nintendo Switch. Chi volesse provare il titolo può provare la demo gratuita di Immortals Fenyx Rising su Google Stadia, il servizio di gaming in streaming del colosso di Mountain View.

