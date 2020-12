Immortals Fenyx Rising è la nuova offerta del giorno su Amazon

L'acclamato Immortals Fenyx Rising di Ubisoft è in offerta su Amazon nella sua versione PlayStation 4, proposto in edizione limitata a 39.99 euro anzichè 69.99 euro, prezzo di listino della Limited Edition esclusiva di Amazon.

La Limited Edition include oltre al gioco anche il pacchetto armi benedette di Orione. Sfrutta il potere di Orione e delle costellazioni con questo pacchetto armi celestiale. Spada: secondo la leggenda, questa lama è abbastanza affilata da tagliare una stella del firmamento. Persino le costellazioni temono l'eroe che impugna questa spada. Ascia: anche la più bella delle stelle cadenti è invidiosa dell’arco di quest’ascia leggendaria. Arco: brand is ci il cosmico potere di una stella cadente quando scocchi le tue frecce con questo arco. Le ali Prisma. Ogni singola Ciocca di ciascuna piuma contiene tutti i colori dell’arcobaleno. Queste ali sono l’orgoglio di dedalo.

Immortals Limited Edition costa 39.99 euro su Amazon, ricordiamo che la versione per PlayStation 4 permette di effettuare l'upgrade gratis all'edizione PlayStation 5, si tratta dunque di un prezzo davvero interessante che vi permetterà di fatto di ottenere la versione next-gen del gioco Ubisoft a meno di 50 euro. Offerta valida per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili.