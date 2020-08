Immortals Fenyx Rising è il nuovo nome di Gods & Monsters di Ubisoft?

A giugno è trapelata una build di Gods & Monsters per Google Stadia, Ubisoft si è tuttavia apprestata a chiarire che il materiale trapelato è legato a una vecchia versione del gioco e ora il progetto ha preso una nuova strada, lasciando intendere anche un cambio di nome.

La Taiwan Digital Game Rating Committee potrebbe ora aver svelato il nuovo nome, ovvero Immortals Fenyx Rising, la denominazione è comparsa nel database dell'ente taiwanese, associata ad un gioco Ubisoft in uscita su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.

Non ci sono al momento altri dettagli, non è escluso che Immortals Fenyx Rising possa essere mostrato durante l'Ubisoft Forward di settembre (ancora privo di una data di trasmissione) con il suo nuovo nome e magari con l'annuncio della data di uscita, apparentemente prevista per il 2021, dopo le pubblicazione di Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla a fine anno.

Annunciato all'E3 2019, Gods & Monsters ha subito catturato l'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, come dichiarato però dal publisher il gioco sarà molto diverso rispetto a quanto abbiamo visto nel trailer di debutto, dunque non sappiamo ancora cosa possiamo aspettarci da questo progetto.