Immortals Fenyx Rising: il nuovo trailer svela la data d'uscita; demo esclusiva per Stadia

Come ampiamente preannunciato, Immortals Fenyx Rising è tornato a mostrarsi durante lo show Ubisoft Forward. All'action RPG, precedentemente noto come Gods & Mosnters è spettato l'onore e l'onere di aprire lo show con un lungo trailer..

Il filmato, ricco di azione, ha mostrato l'ampia varietà di ambientazioni e nemici che i giocatori avranno l'opportunità di scoprire nel corso dell loro missione per la salvezza del mondo. Il loro compito sarà quello di salvare gli dei della Grecia e la loro casa da un'oscura maledizione nei panni di Fenyx, una nuova semidivinità alata. Le buone notizie non terminano qui, poiché Ubisoft ha anche annunciato la data d'uscita del gioco, fissata per il 3 dicembre 2020 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Epic Games e Uplay.

Dopo la messa in onda del trailer è arrivato il turno di un video di introduzione al gameplay (trovate in calce a questa notizia) che presentato il mondo di gioco aperto, le divinità che i giocatori avranno modo di incontrare, l'editor del personaggio e gettato le basi per il sistema di progressione, basato sullo sblocco di nuove abilità ed equipaggiamenti sempre più potenti.

Infine, è intervenuto George Harrison per annunciare che i giocatori di Google Stadia avranno l'opportunità di giocare ad una demo esclusiva di Immortals Fenix Rising che verrà pubblicata sullo store entro la fine di quest'anno.