Immortals Fenyx Rising è in offerta per tutte le console

L'ultima fatica di Ubisoft Quebec, Immortals Fenyx Rising è in offerta su Amazon per tutte le console ad un prezzo molto conveniente, uno tra i più bassi mai visti per l'acclamato gioco pubblicato dal publisher francese.

Il gioco è infatti acquistabile in edizione standard a 29,99 Euro per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 o 34,99 Euro per Xbox One e Series X. L'edizione con copertina dedicata a PlayStation 5 è in vendita a 34,99 euro, è possibile però acquistare la versione per PS4 a 29,99 euro e poi aggiornare gratuitamente il gioco alla versione next gen.

Di seguito i link alle offerte:

Ubisoft la pubblicato ben 3 DLC dopo il lancio del gioco: Una Nuova Divinità, Miti del regno d'Oriente e Gli dei Dei Perduti, acquistabili però separatamente e non inclusi nella Limited Edition in offerta oggi su Amazon.

Vi ricordiamo che sono ancora attive su Amazon le promozioni Days of Play di Sony, ci sono anche tanti giochi in offerta a 9,99 euro. Se vi siete persi l'articolo che abbiamo pubblicato qualche giorno con la lista di tutti i giochi in offerta su Amazon, vi rimandiamo alle offerte PlayStation valide fino al 9 giugno.