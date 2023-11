Immortals Fenyx Rising è in offerta ad un prezzo stracciato per PS5

Una delle ultime fatiche di Ubisoft, Immortals Fenyx Rising è in offerta su Amazon per tutte le console ad un prezzo molto conveniente, il più basso mai visto per l'acclamato gioco pubblicato dal publisher francese.

l gioco è infatti acquistabile in edizione standard a 29,99 Euro per Nintendo Switch, 39 euro per PlayStation 4, 14,97 euro per PS5 o 23 euro per Xbox One e Series X.

Di seguito i link alle offerte:

Ubisoft la pubblicato ben 3 DLC dopo il lancio del gioco: Una Nuova Divinità, Miti del regno d'Oriente e Gli dei Dei Perduti, acquistabili però separatamente e non inclusi nell'edizione in offerta oggi su Amazon.

Se vi siete persi le offerte che vi abbiamo segnalato in questi giorni, vi ricordiamo che anche altri titoli di Ubisoft sono in super offerta su Amazon, potete recuperare le promozioni semplicemente cliccando a questo link.