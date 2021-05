Immortals Fenyx Rising, ottime vendite: Ubisoft soddisfatta di Nintendo Switch

Dopo la pubblicazione del DLC Gli Dèi Perduti di Immortals Fenyx: Rising, l'open-world dai toni leggeri di casa Ubisoft continua a far registrare buoni risultati commerciali.

A confermarlo è la stessa compagnia francese, nel corso della presentazione dell'ultimo report finanziario. In occasione della chiusura dell'anno fiscale 2020-2021, Frederick Duguet, Chief Financial Officer di Ubisoft, ha infatti espresso piena soddisfazione per le vendite fatte registrare da Immortals Fenyx: Rising. "La nuova IP - ha specificato il dirigente - continua ad essere protagonista di buone vendite, mentre il gioco beneficia della formazione di una delle community più coinvolgenti mai avute da un titolo Ubisoft. Ha tutto ciò che serve per trasformarsi in un classico, in particolare su Nintendo Switch, dove continua il processo di ampliamento dell'audience di Ubisoft".



Il colosso d'oltralpe sembra dunque decisamente soddisfatto dei risultati conseguiti dalla commedia epica videoludica ambientata nell'antica Grecia e dall'accoglienza che la community di appassionati le ha riservato. In quest'ottica, non sorprendono particolarmente le dichiarazioni condivise da Ubisoft poche settimane fa, con le quali si apriva la strada ad un possibile sequel del gioco, con l'intenzione - ovviamente sul lungo periodo - di trasformare Immortals Fenyx: Rising in una vera e propria saga videoludica. Al momento, tuttavia, non sono giunti annunci ufficiali in tal senso.