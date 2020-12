Immortals Fenyx Rising, perché giocarlo? 5 buoni motivi per iniziare l'avventura

Ve lo abbiamo detto più di una volta, Immortals Fenyx Rising è un gioco sorprendente. Pur non nascondendo le sue ispirazioni, l'avventura di Ubisoft è allegra, bilanciata, solida e piacevolissima da affrontare controller alla mano.

Dal momento che alcuni di voi sono ancora indecisi sull'acquisto, abbiamo ben pensato di realizzare un video speciale per darvi cinque motivi per vivere l'avventura di Immortals Fenyx Rising. Tanto per cominciare, la fatica di Ubisoft Quebec ha una bellissima storia, pervasa da una divertente vena comica che sa quando cedere il passo a momenti più intensi, fatti di riflessione e un pizzico di dramma. Come non citare, inoltre, il sistema di combattimento? Semplice e assuefacente allo stesso tempo, s'evolve durante la progressione con l'aumentare della forza del protagonista, Fenyx, interamente personalizzabile.

Questo, però, è solo l'inizio. Ci sono altri tre motivi che possono spingervi all'acquisto di Immortals Fenyx Rising, e li trovate nel Video Speciale in apertura di notizia. Vi ricordiamo inoltre che il gioco è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia. Sulla piattaforma cloud gaming di Mountain View è anche possibile giocare gratuitamente ad una demo.