Immortals Fenyx Rising sembra piacere alla stampa, ecco i voti ricevuti

Nel tardo pomeriggio sono state pubblicate in tutto il mondo le recensioni di Immortals Fenyx Rising, titolo Ubisoft conosciuto fino a qualche mese fa con il nome di Gods & Monsters.

Come avrete già letto nella nostra recensione di Immortals Fenyx Rising a cura di Giuseppe Arace, che ha deciso di assegnargli un 8.3, si tratta di un "prodotto che funziona e intrattiene con un ottimo equilibrio tra densità e vastità". Ad aver speso parole positive sono state anche altre testate internazionali, le cui recensioni hanno portato il gioco ad ottenere una media su Metacritic che, al momento, si attesta su 82 su 100.

Ecco di seguito alcuni dei voti ricevuti dal gioco:

Game Informer - 90/100

Windows Central - 90/100

Easy Allies - 80/100

The Gamer - 80/100

VG247 - 80/100

GamesBeat - 80/100

PushSquare - 70/100

NintendoLife - 70/100

PCGamesN - 70/100

GameSpot - 70/100

The Guardian - 60/100

VGC - 40/100

Vi ricordiamo che Immortals Fenyx Rising arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch e Google Stadia a partire dal prossimo giovedì 3 dicembre 2020. Se volete prepararvi al suo arrivo, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come ottenere un set di armi gratis per Immortals Fenyx Rising su Twitch.