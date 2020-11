Immortals Fenyx Rising: pre-load e date di sblocco, Ubisoft pubblica tutti i dettagli

Il lancio ufficiale di Immortals Fenyx Rising si avvicina e Ubisoft ha pubblicato tutte le informazioni necessarie per non farsi trovare impreparati all'esordio, annunciando le date di pre-load e gli orari di sblocco su tutte le piattaforme.

In Immortals Fenyx Rising i giocatori potranno avventurarsi nelle terre selvagge per salvare le divinità greche e combattere il pericolosissimo titano Typhon. A meno di una settimana dal lancio, Ubisoft ha pubblicato tutte le date di pre-load per ogni piattaforma e i relativi orari di sblocco. I giocatori che hanno acquistato una copia digitale del gioco su Ubisoft Connect potranno scaricare il gioco a partire dal 30 novembre alle ore 17:00 e potranno iniziare a giocare il 3 dicembre a partire dalle ore 06:00 di mattina. Su Epic Games Store il pre-load partirà il 30 novembre sempre alle ore 17:00 mentre lo sblocco è previsto per il 3 dicembre alle ore 17:00. Gli utenti di Xbox One e Xbox Series X/S hanno invece la possibilità di scaricare il gioco già da ora mentre lo sblocco è previsto per il 3 dicembre alle ore 12:00 locali. Su PlayStation 4 e PlayStation 5 il pre-load è programmato per il 1 dicembre a partire dalle 12:00 e potrà essere giocato alla stessa ora del 3 dicembre. Su Nintendo Switch il gioco è già disponibile per il pre-load e potrà essere giocato dalle 09:00 del 3 dicembre. Infine Google Stadia renderà accessibile il gioco a partire dalle 09:00 del 3 dicembre.

Insomma se siete intenzionati a giocare Immortals Fenyx Rising avete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il titolo. In attesa della nostra recensione, avete visto il video confronto tra la versione PS5 e Switch?