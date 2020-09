Immortals Fenyx Rising: provato lo Zelda di Ubisoft nella mitologia greca!

Vi raccontiamo in video tutto quello che sappiamo di Immortals Fenyx Rising, la nuova avventura di Ubisoft Quebec che trae ispirazione dalle soluzioni ludiche e artistiche di The Legend of Zelda!

La lunga genesi della proprietà intellettuale conosciuta fino a pochi mesi facome Gods & Monsters ha prodotto un titolo che ricalca le formule stilistiche e di gameplay della ben più nota epopea di Link, con dei rimandi a dir poco inequivocabili a Breath of the Wild.

All'altrettanto innegabile lacuna di originalità e, se vogliamo, di ispirazione, fa però da felice contraltare una libertà d'esplorazione che si appoggia a delle battaglie ben strutturate e a degli enigmi ambientali che solleticano la curiosità dei giocatori. E questo, senza considerare l'ulteriore iniezione di unicità ludica garantita dal contesto mitologico, dall'uso peculiare della voce narrante e da combattimenti che guardano più alla tradizione action che al linguaggio zeldesco dell'ultima opera di Eiji Aonuma, sui quali però occorrerà un'analisi ulteriore che possa fare luce sulla qualità complessiva del progetto portato avanti dalla sussidiaria canadese di Ubisoft.

Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Immortals Fenyx Rising ispirato a Zelda BOTW, con tutte le considerazioni e le riflessioni di Francesco Fossetti su questo progetto destinato ad approdare (o, per meglio dire, a planare) su PC e console a fine anno. Come abbiamo potuto scoprire nel corso dell'evento Ubisoft Forward, infatti, l'ormai ex Gods & Monsters sarà disponibile dal 3 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.