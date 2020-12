Immortals Fenyx Rising su PS5 e Xbox Series X|S: il video confronto

A poche settimane dal lancio delle console di nuova generazione, è arrivato sul mercato anche Immortals Fenyx Rising, nuova avventura open world di Ubisoft ispirata a The Legend of Zelda Breath of the Wild che abbiamo trovato allegro, bilanciato e solido.

Immortals Fenyx Rising, con la sua grafica coloratissima e i suoi ambienti estesi, è in grado di mostrare i muscoli delle console next gen, e realtà come VG Tech non ci hanno pensato due volte nel mettere a confronto le versioni PlayStation 5, Xbox Series X ed S del gioco, tutte in grado di offrire due modalità grafiche - Performance e Qualità.

Performance Mode

Dai rilevamenti emerge che su PlayStation 5, in modalità Performance, il gioco gira ad una risoluzione dinamica che oscilla da un minimo di 2275x1280 a un massimo (raggiunto raramente) di 3840x2160, ossia il 4K vero e proprio. Anche su Xbox Series X la modalità Performance utilizza una risoluzione dinamica: come su PS5, il valore massimo di 4K è raggiunto raramente, mentre il minimo registrato è pari a 1920x1080, inferiore a quello della console Sony. VG Tech fa tuttavia notare che si è trattato di un episodio isolato, e che in generale le due versioni si comportano in maniera simile: in talune circostanze è Xbox Series X a superare PS5. La risoluzione dinamica su Xbox Series S oscilla da un minimo di 1280x720 a un massimo di 1920x1080.

PS5 e Xbox Series X raggiungono i 60fps praticamente sempre. Su Xbox Series S di verificano lievi cali a 57-58fps durante il gameplay vero e proprio, mentre i filmati sono bloccati a 30fps.

Qualità Mode

In modalità Qualità, PlayStation 5 renderizza sempre in 4K nativo (3840x2160). Su Xbox Series X, invece, è stata rivelata una soluzione dinamica con valori che variano da un massimo di 3840x2160 a un minimo di 3328x1872. I cali al di sotto del 4K, in ogni caso, non sono frequenti. Su Xbox Series S la modalità Qualità fa uso di una risoluzione dinamica che oscilla da un minimo di 1920x1080 a un massimo di 2560x1440. Il framerate target di 30fps è raggiunto tranquillamente da tutte le console.

Per maggiori dettagli in merito alla presentazione grafica vi rimandiamo alla Video Comparativa in apertura di notizia. Se invece volete saperne di più sul gioco, abbiamo per voi la recensione di Immortals Fenyx Rising.