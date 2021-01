Immortals Fenyx Rising riceve la patch 1.10: le novità in attesa di A New God

Ubisoft s'è data da fare, e oltre ad aggiornare Assassin's Creed Valhalla, quest'oggi ha pubblicato anche un update per Immortals Fenyx Rising, una delle più belle sorprese del 2020, su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile.

Oltre ad introdurre il supporto al feedback aptico per il DualSense di PS5, la patch 1.10 prepara il gioco alla pubblicazione della prima espansione A New God e risolve un bel po' di problematiche che affliggevano la progressione, il gameplay, le attività e la grafica, oltre ad introdurre alcuni accorgimenti specifici per le piattaforme. Procediamo con ordine.

Tanto per cominciare, è stato sistemato il bug che impediva ai giocatori di combattere durante una boss fight importante per la trama nella regione del Trono di Zeus. In aggiunta, è stata data una sistemata alla Modalità Fotografica, che non funzionava correttamente una volta superate le 50 foto, e al Viaggio Rapido, poiché di tanto in tanto Fenyx rimaneva bloccata e alcuni elementi sparivano dallo schermo. Per quanto concerne il gameplay si segnala la rimozione del muro invisibile che faceva bloccare il personaggio dopo l'apertura dei forzieri nei dungeon, mentre lato grafico è stato sistemato un bug che impediva alle frecce guidate di essere viste sulla lunga distanza.

Su Xbox Series X non si verificherà più la corruzione dei salvataggi dopo lunghe sessioni di gioco, mentre su PC è stato migliorato il supporto alle configurazioni multi monitor: d'ora in avanti l'interfaccia utente verrà visualizzata correttamente. Ulteriori dettagli potete scoprirli consultando il changelog ufficiale della patch 1.10 di Immortals Fenyx Rising.