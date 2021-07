Immortals Fenyx Rising è in super offerta per tutte le console

L'ultima fatica di Ubisoft Quebec, Immortals Fenyx Rising è in offerta su Amazon in edizione "Limited Edition" ad un prezzo molto conveniente, il più basso di sempre per l'acclamato gioco pubblicato dal publisher francese.

Il gioco è infatti acquistabile a 32,99 euro in versione Limited Edition (esclusiva di Amazon) con i contenuti extra "Pacchetto Armi Benedette di Orione" e "Ali Prismatiche" per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X o 29,99 euro in edizione standard per Nintendo Switch. L'edizione con copertina dedicata a PlayStation 5 non è disponibile in questo momento, è però possibile acquistare l'edizione per PlayStation 4 e aggiornare il gioco alla versione next-gen in maniera completamente gratuita.

Di seguito i link alle offerte:

Ubisoft la pubblicato ben 3 DLC dopo il lancio del gioco: Una Nuova Divinità, Miti del regno d'Oriente e Gli dei Dei Perduti, acquistabili però separatamente e non inclusi nella Limited Edition in offerta oggi su Amazon.

Su Amazon la spedizione è sempre gratuita per ordini di importo pari o superiore a 29 euro anche se non siete iscritti a Amazon Prime, è comunque possibile attivare una promozione gratuita che prevede la prova per 30 giorni di Amazon Prime gratis, senza obbligo di rinnovo, avrete così modo di provare non solo il servizio di spedizione ma anche di accedere alla piattaforma Amazon Prime Video e sfruttare i servizi di Twitch Prime.