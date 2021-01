Immortals Fenyx Rising: trapela la data d'uscita dell'espansione A New God

I gestori dello store digitale di Nintendo Australia aggiornano la scheda sui contenuti del Season Pass di Immortals Fenyx Rising per rivelare la data d'uscita dell'espansione A New God.

La scheda in questione riprende le informazioni condivise nelle scorse settimane da Ubisoft e conferma la natura di questo pacchetto aggiuntivo. L'espansione A New God si allontanerà dalle ambientazioni originarie dell'Isola d'Oro per condurre la protagonista dell'avventura nel Circolo Interno del Pantheon.

Una volta giunta sul posto, Fenyx dovrà confrontarsi con esseri ancora più arcigni per dimostrare il proprio valore agli occhi degli Dei dell'Olimpo. Stando a quanto trapelato dal portale australiano di Nintendo, A New God sarà disponibile su Switch (e presumibilmente su tutte le altre piattaforme) molto presto, ovvero dal 21 gennaio 2021.

Nell'attesa di ricevere una conferma definitiva da parte di Ubisoft, vi ricordiamo che il secondo DLC di Immortals Fenyx Rising, Myths of the Eastern Realm, ci vedrà assumere le sembianze di Ku, un maestro di arti marziali chiamato a combattere le bizzose divinità della mitologia cinese.

La terza e ultima espansione legata al Season Pass del sorprendente action ruolistico di Ubisoft, The Lost Gods, introdurrà un nuovo personaggio e uno stile di gioco completamente inedito, con inquadratura dall'alto e dinamiche di combattimento ed esplorazione originali.