Immortals Fenyx Rising: Ubisoft è contenta del porting Nintendo Switch

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di NintendoEverything, l'Associate Director di Ubisoft Quebec Julien Galloudec ha espresso tutta la sua soddisfazione per il porting di Immortals Fenyx Rising su Nintendo Switch, nonostante le sfide affrontate per trasporre l'avventura open world sulla console ibrida.

L'esponente del team di sviluppo incaricato di dare forma al porting del GDR "in salsa zeldesca" di Ubisoft coglie l'opportunità offertagli dal suo intervistatore per precisare come "fin dall'inizio la nostra intenzione era quella di lanciare il gioco su più piattaforme possibile, come Switch, console current gen e sistemi next gen. Certo, si è trattato di un modo per uscire dalla nostra 'zona di comfort' perché eravamo abituati a lavorare sulle piattaforme della passata generazione. E quindi sì, lavorare con Switch è stata sicuramente una sfida".

Le difficoltà affrontate nello sviluppo della versione Switch di Immortals Fenyx Rising hanno però spinto gli autori di Ubisoft a ingegnarsi e fare appello a tutta la propria esperienza, come ricorda Galloudec spiegando come "la chiave per superare quelle sfide era guardare al gioco in modo diverso, 'spacchettandolo' idealmente e analizzarne ogni componente per capire come ottimizzarlo, cosa avremmo dovuto fare per migliorarlo e come avremmo potuto offrire su Switch un'esperienza ludica identica a quella delle altre piattaforme. L'obiettivo principale era quello, e penso proprio che siamo riusciti a raggiungerlo. Siamo molto contenti dei risultati raggiunti, e lo siamo anche delle versioni proposte sulle altre piattaforme, con un'esperienza ottimizzata e capace di adattarsi ad ogni contesto".