Immortals Fenyx Rising: Ubisoft lavora allo spin-off ambientato in Polinesia, dice Grubb

In un periodo in cui Ubisoft ha deciso di limitare le sue spese e sospendere alcuni dei suoi progetti come Ghost Recon Frontier e Splinter Cell VR, sembra che il publisher d'Oltralpe non voglia perdere il focus su Immortals Fenyx Rising, action-adventure che ha sorpreso in positivo con il primo capitolo basato sulla mitologia greca.

Nei mesi scorsi è stato il noto leaker Tom Henderson a parlare di Immortals Fenyx Rising 2 ma ad oggi non è giunta alcuna conferma ufficiale da parte di Ubisoft. A gettare ulteriore benzina sul fuoco è ora Jeff Grubb, un altro tra gli insider più attivi nel settore videoludico.

Secondo quanto riferito dal giornalista di VentureBeat, Ubisoft avrebbe avviato i lavori non esattamente su un sequel della serie, ma su uno spin-off. Il prossimo gioco di Immortals Fenyx Rising sarà ambientato in Polinesia - afferma Grubb - e sarà sviluppato da Ubisoft Quebec, lo stesso team ha curato il capitolo originale. Il progetto è attualmente noto internamente con il nome in codice Oxygen.

"Questa volta si basa sulla cultura polinesiana hawaiana. Ha ancora un Dio come narratore. Puntano ancora su un'estetica stilizzata, ma sarà meno simile a Breath of the Wild. È in fase iniziale di pre-produzione, ho visto alcuni concept art, arriverà forse nel 2025", le dichiarazioni di Grubb in un recente podcast.



A dare manforte all'indiscrezione è spuntato fuori un annuncio di lavoro pubblicato da un direttore di doppiaggio presso lo studio di registrazione SIDE, in cui si fa riferimento ad un nuovo gioco ed è rivolto a doppiatori polinesiani.

A questo punto non ci rimane che attendere eventuali aggiornamenti da parte di Ubisoft, anche se potrebbe passare ancora del tempo prima di un annuncio se il progetto si trova davvero nelle prime fasi di pre-produzioni.