Immortals Fenyx Rising: Ubisoft parla dei paragoni con Zelda Breath of the Wild

Uscito alla fine del 2020, Immortals Fenyx Rising è stata una delle più gradite sorprese fornite da Ubisoft durante lo scorso anno. Data un'impostazione ludica molto simile e una natura Open World, in molti hanno confrontato l'Action RPG del colosso francese con il capolavoro Nintendo, The Legend of Zelda Breath of the Wild.

In effetti Immortals sembra avere diversi punti in comune con l'ultima grande avventura di Link: a riconoscerlo è la stessa Ubisoft, che non solo conferma di aver preso ispirazione anche da Breath of the Wild, ma aggiunge che il confronto con l'opera Nintendo non è assolutamente vista come una cosa negativa. Parlando con Nintendo Everything, il director associato Julien Galloudec ha spiegato i processi creativi dietro lo sviluppo di Immortals.

"All'inizio volevamo mescolare open world, mitologia greca ed elementi Platform, questa era la nostra base di partenza. Inoltre, ciò che volevamo fare era creare una sorta di Disneyland della mitologia greca, così da costruire il mondo di gioco come un luna park dove ogni regione è fortemente legata a una divinità", racconta Galloudec notando che andando avanti con lo sviluppo del gioco "ovviamente abbiamo notato varie similitudini con Breath of the Wild, in particolare come struttura di gioco, pertanto abbiamo guardato ad esso e alla sua struttura degli enigmi poiché si è rivelato una grande fonte d'ispirazione". Ubisoft ha inoltre preso spunto da altri giochi ancora, come Jak & Daxter e Banjo-Kazooie: "Sono pieni d'azione e mescolano combattimenti e piattaforme, oltre ad avere un po' di rompicapi sparsi in piccole mappe open world molto colorate", ha aggiunto il director.

Rispetto all'ultimo Zelda, dove volendo si può subito affrontare il boss finale, in Immortals la differenza maggiore riguarda la progressione dell'avventura e la sua storia: "Volevamo che la storia e la narrazione fossero importanti aspetti del gioco e volevamo approfondire i personaggi", prosegue Galloutec, che sottolinea: "Volevamo che i giocatori costruissero il proprio personaggio in termini di progressione, e di quanto fosse indispensabile il potere degli dei. Hai un sacco di libertà e puoi scegliere da dove iniziare, ma ci sono alcuni momenti chiave che devi raggiungere prima di essere in grado di raggiungere Tifone".

Immortals Fenyx Rising è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e Stadia.