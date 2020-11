Immortals Fenyx Rising: Ubisoft svela le espansioni e i contenuti gratis del post-lancio

Dopo aver annunciato la fase Gold di Immortals Fenyx Rising, i rappresentanti di Ubisoft mostrano in video le tre espansioni e i contenuti gratuiti che andranno a caratterizzare il supporto post-lancio dell'ormai ex Gods & Monsters con il suo Season Pass.

Ciascun pacchetto aggiuntivo promette di ampliare l'esperienza ludica e narrativa dell'epopea mitologia di Fenyx consentendole di esplorare altri scenari oltre quelli dell'Isola d'Oro.

Il primo DLC si chiamerà A New God e porterà la nostra intrepida guerriera a incontrare gli Dei dell'Olimpo e a confrontarsi con esseri ancora più arcigni: lo scopo dell'espansione sarà quello di dimostrare il valore di Fenyx nel Circolo Interno del Pantheon.

Nel secondo DLC, Myths of the Eastern Realm, dovremo confrontarci con le bizzose divinità della mitologia cinese e assumere le sembianze di un nuovo eroe, il maestro di arti marziali Ku, per aiutarlo a compiere il lungo viaggio necessario per garantire la sopravvivenza della sua gente.

Con la terza e ultima espansione, The Lost Gods, Ubisoft introdurrà un nuovo eroe e un nuovo stile di gioco. Il DLC passerà infatti dalla visuale in terza persona ad una con telecamera dall'alto per narrare le gesta compiute da Ash. Il campione scelto da Fenyx dovrà recarsi in una nuova isola per riportare la pace nel suo regno.

Parallelamente a questi contenuti, Ubisoft promette di integrare l'esperienza base di Immortals Fenyx Rising con diversi update gratuiti che introdurranno missioni settimanali, attività della community e sfide speciali per sbloccare personalizzazioni estetiche e potenziamenti.