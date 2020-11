Immortals Fenyx Rising: Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer animato in vista del lancio

Dopo averlo anticipato con vari teaser, Ubisoft ha pubblicato il nuovo trailer animato di Immortals Fenyx Rising, uno speciale filmato che prepara la strada all'imminente arrivo dell'avventura in salsa mitologica.

Gli eroi e le le creature tratte dall'immaginario della mitologia classica che popolano le lande di Immortals Fenyx Rising sono state ricreate per l'occasione in una speciale versione animata. Come si vede nel nuovo trailer la nostra eroina è alle prese con alcuni dei più famosi mostri del mondo greco: un gigantesco Minotauro e uno spaventoso Ciclope o creature voltanti come il grifone a tre teste. Il gioco permetterà di sfidare molti altri nemici tra cui arpie, cinghiali luminescenti, leoni feroci e anche banalissime (ma super aggressive) galline.

Nei giorni scorsi Ubisoft ha presentato le tre espansioni e i contenuti aggiuntivi che caratterizzeranno il supporto post-lancio dell'ex Gods & Monsters. Il primo DLC prenderà il nome di A New God, il secondo si chiamerà MyThs of the Eastern Realm e il terzo The Lost Gods.

Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Immortals Fenyx Rising uscirà il prossimo 3 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e su PS5 e Xbox Series X.