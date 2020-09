Immortals Fenyx Rising: le ultime novità sul gioco, in attesa di Ubisoft Forward

In attesa di Ubisoft Forward, evento previsto per il prossimo 10 settembre, abbiamo fatto il punto della situazione su Immortals Fenyx Rising, gioco d'avventura a mondo aperto precedentemente conosciuto come Gods & Monsters.

Gods & Monsters, ricordiamo, è stato annunciato nell'ambito della conferenza Ubisoft dell'E3 2019, con un'uscita inizialmente fissata per il 25 febbraio 2020. In quell'occasione il titolo ci è stato presentato come un gioco d'avventura a mondo aperto alla Zelda, con focus sulla personalizzazione e sul miglioramento di equipaggiamenti e abilità. Dopo il rinvio all'anno fiscale 2020/2021, Gods & Monsters si è ripresentato con un nuovo titolo, Immortals Fenyx Rising, e con una promessa: l'atteso gioco sarà uno dei protagonisti dello show Ubisoft Forward, che andrà in onda a partire dalle ore 20:00 di giovedì 10 settembre.

In attesa di vederlo in azione e scoprire quanto è cambiato dall'ultima volta, un leak del Microsoft Store potrebbe averci già svelato la data d'uscita di Immortals Fenyx Rising, corrispondente al 3 dicembre 2020 , oltre al supporto allo Smart Delivery su Xbox Series X. Abbiamo fatto il punto della situazione nel Video Speciale allegato in cima a questa notizia, buona visione!