Immortals Fenyx Rising: viaggiamo in Cina con il DLC Miti del Regno D'Oriente

Immortals Fenyx Rising, una delle sorprese più piacevoli del 2020, ci accompagna dall'Antica Grecia alla Cina dei miti e delle leggende nei panni dell'eroe Ku con il nuovo DLC Miti del Regno d'Oriente.

In uscita domani 25 marzo, questa nuova espansione mette da parte Fenyx per focalizzarsi su Ku, un ragazzo intrepido che si risveglia d'improvviso all'interno di una grotta, scoprendo che tutti gli abitanti sono stati trasformati in pietra. Attratto da un canto melodioso, il protagonista s'imbatte nella dea Nuwa, una dei Tre Augusti che regnavano sulla Cina, insieme alla quale s'impegna in una pericolosa missione che ha come obiettivo il ripristino dell'equilibrio che manteneva stabile l'esistenza.

Miti del Regno d'Oriente non perde il tono scanzonato che contraddistingue il gioco principale, ma vira spesso e volentieri verso tematiche seriose con l'obiettivo di restituire il profondo dramma di un mondo lacerato. La main quest dura circa 4/5 ore, e nonostante il respiro della narrazione sia meno ampio, il team ha fatto un buon lavoro nel caratterizzare i (pochi) personaggi. La mappa è molto estesa, e si suddivide in due macro-aree dense di attività con un piacevole equilibrio tra fasi esplorative, puzzle solving e combattimenti. Ne saprete di più guardando la Video Recensione allegata in apertura di notizia e leggendo la recensione di Immortals Fenyx Rising: Miti del Regno d'Oriente curata dal nostro Giuseppe Arace. Il DLC sarà disponibile da domani 25 marzo su PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Google Stadia (senza alcun costo aggiuntivo per i possessori del Season Pass).