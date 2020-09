Immortals Fenyx Rising: video gameplay e dettagli sulle regioni dell'Isola d'Oro

Dopo aver chiarito i motivi del cambio di nome di Immortals Fenyx Rising, gli autori di Ubisoft Quebec hanno condiviso tutta una serie di informazioni sulle regioni in cui si suddividerà la mappa a mondo aperto dell'avventura fantasy conosciuta fino a poche settimane fa come Gods & Monsters.

Dalle colonne di IGN.com, la sussidiaria canadese di Ubisoft illustra le diverse aree che avremo modo di esplorare in completa libertà insieme a Fenyx. Superata la fase di "tutorial esteso" che ci consentirà di familiarizzare con il sistema di combattimento e con la progressione dell'esperienza ruolistica, ciascun appassionato potrà avventurarsi nei quadranti dell'Isola d'Oro dominati dalle bizzose divinità del Pantheon mitologico dell'Antica Grecia.

Nel tentativo di ristabilire l'ordine nel caos determinato dalle lotte di potere tra gli dei dell'Olimpo, Fenyx dovrà così intraprendere un lungo viaggio che, dall'area iniziale di Clashing Rocks guidata da Ermes, ci condurrà verso Valley of Eternal Spring (Afrodite), War's Den (Ares), Grove of Kleos (Atena), The Forgelands (Efesto), King's Peak (Zeus) e Gates of Tartaros (Tifone).

In calce alla notizia trovate il nuovo video gameplay di IGN.com sulle regioni dell'Isola d'Oro, ma prima vi ricordiamo che Immortals Fenyx Rising sarà disponibile dal 3 dicembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X e S. Sulle nostre pagine trovate anche uno speciale su Immortals Fenyx Rising ispirato a Zelda a firma di Francesco Fossetti.