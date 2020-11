Immortals Fenyx Rising: un video lo mostra in azione su Switch e PS5

Mancano ormai pochi giorni all'uscita di Immortals Fenyx Rising, e così gli youtuber di GameXplay provano a fornire agli appassionati un metro di giudizio grafico realizzando una video comparativa tra le versioni Nintendo Switch e PlayStation 5.

Il raffronto tra l'edizione Switch e la trasposizione console che, teoricamente, dovrebbe offrire il maggior distacco in termini puramente tecnici e prestazionali (insieme a Xbox Series X), mette in luce il lavoro svolto dal team di Ubisoft Quebec nel garantire un'esperienza omogenea tra le diverse versioni del titolo.

La scalabilità multipiattaforma del comparto grafico dell'ex Gods & Monsters viene oltretutto "facilitata" dallo stile artistico scelto dagli autori canadesi per plasmare l'Isola d'Oro di Immortals Fenyx Rising. Al netto delle ovvie differenze di risoluzione, framerate e livello di dettaglio, l'avventura da vivere nei panni di Fenyx sembra essere oltremodo divertente a prescindere dal sistema deputato a far girare il titolo, merito di un gameplay stratificato che spazia dai combattimenti ai puzzle ambientali da risolvere esplorando lo scenario.

Per avere un quadro più chiaro della situazione, però, non ci resta che attendere fino al 3 dicembre e assistere al lancio di Immortals Fenyx Rising su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia delle nostre considerazioni con l'anteprima di Immortals Fenyx Rising.