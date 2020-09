Immortals Fenyx Rising: in video le similarità con Zelda Breath of the Wild

Uno dei protagonisti dell'ultimo Ubisoft Forward è stato Immortals Fenyx Rising, titolo conosciuto fino a qualche settimana fa come Gods & Monsters e che si prepara a fare il proprio debutto il prossimo dicembre. A poche ore dal reveal del gameplay, qualcuno ha deciso di realizzare un video-confronto con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Il gioco Ubisoft presenta infatti numerosi punti di contatto con la celebre esclusiva per Nintendo Switch e WiiU sia per quello che riguarda le meccaniche di gioco che per quello che concerne lo stile grafico. In soli 46 secondi, il video pubblicato sul canale YouTube Pwhales mostra come l'azienda francese abbia deciso di ispirarsi al gioco Nintendo nella creazione dell'open world di Immortal, nel quale ci si potrà arrampicare ovunque a patto di avere stamina a sufficienza e saltare da un dirupo per poi planare utilizzando le ali di Icaro.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 3 dicembre 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Il titolo riceverà inoltre un upgrade tecnico gratuito per PlayStation 5 e Xbox Series X.

Sapevate che a breve arriverà una demo di Immortals Fenyx Rising in esclusiva su Google Stadia?