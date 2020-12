Immortals Fenyx Rising VS Zelda Breath of the Wild: video confronto per i due open world

La nuova IP proposta dai team parte della scuderia di Ubisoft si è conquistata un esordio positivo, con una buona accoglienza di Immortals: Fenyx Rising da parte della stampa specializzata.

Pur ereditando alcune delle meccaniche che hanno caratterizzato l'ultimo capitolo dell'iconico The Legend of Zelda, il titolo ha comunque saputo differenziarsi dalla produzione di casa Nintendo, definendo una propria identità esclusiva. Resta ad ogni modo interessante analizzare le similitudini che avvicinano l'esperienza di The Legend of Zelda: Breath of the Wild a quella proposta da Immortals: Fenyx Rising.



Strumento utile in tal senso è un ricco video confronto proposto dalla redazione di Gamespot, che realizza una disamina di diversi aspetti dei titoli. Si spazia dal sistema di movimento che consente al protagonista di esplorare il mondo circostante al sistema di combattimento, passando per la possibilità di spostarsi per la mappa a cavallo o tramite volo. Potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, mentre vi ricordiamo che nel gioco Ubisoft, il/la protagonista si ritrova coinvolto nella lotta a Tifone, in seguito ad un'insolita alleanza tra Zeus e Prometeo.

Per tutti i dettagli su questa commedia legata alla mitologia e all'epica dell'antica Grecia, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Immortals: Fenyx Rising, a cura del nostro Giuseppe Arace.