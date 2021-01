Immortals Fenyx Rising x Blood of Zeus: parte l'evento crossover con la serie Netflix

Nell'attesa di scoprire la data di lancio ufficiale dell'espansione A New God di Immortals Fenyx Rising, Ubisoft annuncia una collaborazione con Netflix e invita tutti gli esploratori dell'Isola d'Oro a partecipare all'evento crossover con la serie animata Blood of Zeus.

Dal 21 al 28 gennaio, tutti gli utenti dell'avventura ruolistica a mondo aperto di Ubisoft Quebec possono cimentarsi nelle sfide offerte dalla nuova missione crossover "Un tributo alla famiglia" dedicata a Blood of Zeus.

L'attività creata dagli sviluppatori canadesi consentirà agli appassionati del GDR open world di affrontare due creature malvagie provenienti da un altro mondo, ossia Chimera e Cerbero. Portando a compimento questa missione, gli emuli di Fenyx otterranno il Ciondolo dell'Aquila e nuove opzioni per personalizzare il proprio personaggio.

Parallelamente a questo set di customizzazioni, nel titolo approderà anche un pacchetto di skin ispirate a Blood of Zeus per la spada, l'ascia e l'arco di Fenyx. Chi vorrà seguire le orme del semidio Heron potrà inoltre acquistare il pacchetto dei personaggi di Blood of Zeus che include al suo interno un'armatura, un elmo, le ali, una cavalcatura e una fenice in crossover con la serie Netflix. Ciascuno dei due pacchetti con armi e personaggi potrà essere acquistato in qualsiasi momento, anche dopo la fine dell'evento crossover di Immortals Fenyx Rising.

Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Blood of Zeus, la nuova serie realizzata dagli autori dell'anime di Castlevania.