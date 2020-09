Immortals Fenyx Rising sembra sempre più Zelda BOTW nel nuovo video gameplay di un'ora

A conclusione dell'ultimo evento digitale Ubisoft Forward, gli sviluppatori di Immortal Fenyx Rising hanno pubblicato un nuovo filmato con quasi un'ora e mezza (per la precisione, 85 minuti) i scene di gameplay.

Il video curato dagli autori di Ubisoft Quebec delinea i contorni dell'offerta ludica, contenutistica e narrativa di questo progetto che strizza l'occhio a Zelda Breath of the Wild. Come Link, infatti, anche l'eroe interpretabile nell'avventura un tempo conosciuta come Gods & Monsters potrà esplorare liberamente uno scenario pieno di enigmi da risolvere, di nemici con cui confrontarsi e di potenziamenti da sbloccare per evolvere il proprio equipaggiamento.

A dispetto delle innegabili (e se vogliamo, persino sfacciate) analogie con il capolavoro di Nintendo, il titolo sembra comunque ritagliarsi un suo spazio di unicità nel modo in cui illustra la storia (attraverso una voce narrante che segue l'eroe in ogni sua avventura) e soprattutto nel sistema di combattimento, con un approccio più action e una progressione delle sfide da completare che ricalca altri esponenti del genere come Assassin's Creed.

Vi lasciamo al video in apertura d'articolo e vi ricordiamo che il lancio di Immortals Fenyx Rising è previsto per il 3 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e, con upgrade gratis, su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Per saperne di più su questo titolo, vi rimandiamo al nostro speciale su Immortals Fenyx Rising ispirato a Zelda.