Immortals of Aveum a 60fps su PS5 e Xbox Series X|S, supporta l'FSR 2

A pochi giorni dall'arrivo sul mercato di Immortals of Aveum, Ascendant Studio ha pubblicato un lungo post sulla pagina Steam del prodotto per discutere del comparto tecnico del gioco, dedicando un piccolo paragrafo anche all'edizione console.

Ecco di seguito il messaggio degli sviluppatori in merito alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S:

"Giocatori console, non sentitevi abbandonati! Non avrete la possibilità di modificare più di tanto le impostazioni, visto che le console hanno tutte lo stesso hardware. Questo significa che abbiamo potuto modificare il gioco con attenzione su ogni macchina per sfruttarne al meglio le potenzialità. Il risultato è che la versione console girerà a 60 fotogrammi al secondo alla risoluzione massima supportata dalla TV, grazie alla tecnologia di upscaling FSR2."

Questo significa che su tutte e tre le macchine di ultima generazione non vi sarà la possibilità di scegliere tra Prestazioni e Risoluzione, ma l'unica opzione video attivata di default sarà quella a 60 fotogrammi al secondo. Ad adattarsi automaticamente sarà invece la risoluzione, dal momento che il gioco fa uso dell'AMD FSR 2, che esegue l'upscaling per fare in modo che la risoluzione sia quella più alta supportata dal monitor o dal televisore in uso.

Per chi non lo sapesse, la tecnologia della nota azienda produttrice di CPU e GPU è già stata utilizzata in passato su PS5 e Xbox Series X|S ed il primo gioco in assoluto ad averla supportata è stato Arcadegeddon.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile il prossimo 22 agosto 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. In attesa di poter mettere le mani sul gioco, non dimenticate di dare un'occhiata allo speciale sull'universo di Immortals of Aveum.