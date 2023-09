Immortals of Aveum si aggiorna: migliorie e ottimizzazioni grafiche con la Patch 3

Lo sparatutto magico in prima persona su Unreal Engine 5, Immortals of Aveum, riceverà presto un importante aggiornamento. A renderlo noto sono i curatori dei profili social di Electronic Arts e gli stessi sviluppatori degli studi Ascendand con il riassunto delle novità previste dalla Patch 3.

Il terzo Major Update di Immortals of Aveum sarà disponibile dalla giornata di lunedì 11 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Dalle note preliminari della Patch 3 emergono alcuni degli interventi più importanti che il team Ascendant ha compiuto per risolvere i problemi grafici e prestazionali emersi tanto su PC quanto su console Sony e Microsoft di ultima generazione.

Tra le 'correzioni chiave' elencate da Ascendant troviamo le migliorie al sistema di upscaling di Immortals of Aveum su PC, Xbox Series X e Series S che dovrebbero aumentare il livello di fedeltà grafica del titolo su console. Sempre grazie alla Patch 3 verranno risolti i problemi di compatibilità del DLSS su PC alla base degli effetti di sfocatura e ghosting lamentati dagli utenti con GPU NVIDIA.

L'aggiornamento introdurrà anche delle ottimizzazioni estese nella gestione della memoria su PC e console, in aggiunta agli immancabili (ma essenziali) interventi per la chiusura di bug, glitch, crash ed errori nel sistema di progressione e gestione dei salvataggi. Le modifiche e le migliorie promesseci da Ascendant Studios dovrebbero risolvere alcune delle più importanti criticità ravvisate da Digital Foundry nella tech review di Immortals of Aveum tra luci e ombre.