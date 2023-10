Immortals of Aveum sarà aggiornato ad Unreal Engine 5.2

Dopo le migliorie e le ottimizzazioni della Patch 3 di Immortals of Aveum, sono previste ulteriori messe a punto per lo shooter magico. Il suo motore di gioco, Unreal Engine 5, sarà infatti aggiornato alla versione 5.2.

Nel comunicato che gli sviluppatori di Ascendant Studios hanno pubblicato sul proprio sito web, si leggono alcuni commenti di Julia Lichtblau, Associate Art Director, in merito a questa decisione. Tutto parte da uno spunto nei numerosi incontri per discutere del design del gioco:

"Bret, il nostro scrittore, e il nostro combat team stavano sognando un'enorme battaglia che sarebbe servita come un momento culminante nella storia del gioco. Stavano parlando di un intero livello ambientato su un gigantesco mech di 400 piedi che attraversa l'oceano e viene attaccato dal nemico. Il giocatore avrebbe combattuto all'interno del petto del mech e sulle impalcature all'esterno e ad un certo punto sarebbe caduto dal mech e si sarebbe ripreso con la sua abilità per aggrapparsi. Nel frattempo il mech avrebbe subito il pesante fuoco delle navi nemiche volanti e le avrebbe distrutte dal cielo."

All'idea che aveva entusiasmato tutti, Art Director compresa, si accostò uno scoglio di tipo pratico, evidenziato da CTO di Ascendant Studios, il quale fece notare al team che sarebbe stato impossibile raggiungere un simile livello con l'attuale time frame.

Fu proprio da quell'intervento che iniziò a farsi strada - e poi a concretizzarsi - l'idea di potenziare il motore di sviluppo e aggiornare l'intero gioco. Anche l'analisi di Immortals of Aveum da parte di Digital Foundry ha fatto emergere delle criticità.

Come spiega il team di sviluppo, si è trattato di una sfida di non poco conto, considerando che il gioco era partito su Unreal Engine 4 per poi migrare a Unreal Engine 5 nella fase in cui il software era ancora in Early Access.

Con l'ulteriore passaggio a UE 5.2, lo studio ha già in programma un prossimo progetto su UE 5.3. Questo upgrade si riverbererà anche sui motori di Lumen e Nanite, con vari miglioramenti sul fronte della grafica e delle prestazioni.