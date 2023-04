Immortals of Aveum, l'arrivo è dietro l'angolo? Un noto leaker annuncia la data d'uscita

Durante il mese di dicembre e in concomitanza dell'arrivo dei The Game Awards, EA ha svelato lo sparatutto magico Immortals of Aveum, in uscita per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Da quel momento non vi sono state molte informazioni relative all'atteso progetto di Electronic Arts, attualmente sprovvisto di una data, anche se è previsto per il 2023.

Alcuni mesi fa sono giunti degli indizi sul gameplay dalle immagini di Immortals of Aveum, facendo permanere così il mistero attorno allo sparatutto della nota software house. Eppure qualcosa sembrerebbe essersi mossa a tal proposito, soprattutto in seguito alle ultimissime indiscrezioni su Immortals of Aveum provenienti dall'affidabile insider Billlbil-kun, noto all'interno del panorama videoludico per diverse previsioni.

Attraverso l'ultimo dei suoi post su Twitter, l'addetto al settore ha riferito quella che dovrebbe essere l'esatta data d'uscita del gioco di EA. Per adesso non vi è modo di confermare quanto detto, però sappiamo che "Il gioco Immortals of Aveum di Electonic Arts/Ascendant Studios uscirà il 20 luglio 2023". Purtroppo, però, le informazioni relative al progetto realizzato attraverso l'uso di Unreal Engine 5 non permettono di conoscere l'esatto stato dei lavori sul titolo.

Eppure, a tal proposito, EA non ha mai ufficializzato alcun rinvio per Immortals of Aveum, il che potrebbe accreditare in minima parte le indiscrezioni riportate da Billbil-Kun. Non ci resta che attendere il periodo di giugno 2023 per conoscere quello che molti publisher - tra cui la stessa Electronic Arts - hanno in serbo per noi nel futuro più o meno immediato.