Immortals of Aveum: Ascendant Studios ha una grande storia da raccontare

Di recente, si sono susseguite diverse indiscrezioni e informazioni ufficiali circa l'action-adventure di stampo magico sviluppato dai ragazzi di Ascendant Studios e pubblicato da EA: pochi giorni fa si parlava del presunto arrivo dietro l'angolo di Immortals of Aveum confermato da un noto leaker e, dopo poco, è giunta la conferma da EA.

Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni abbiamo avuto di scoprire in esclusiva Immortals of Aveum, il Call of Duty Fantasy in UE5,. L'ambizioso magic schooter ci è stato mostrato nel dettaglio nientepopodimeno che dal Creative Director di Dead Space, Bret Robbins. Proprio alla luce di quanto presentatoci, vi è stato modo di scoprire quello che sembrerebbe essere un progetto alquanto promettente, seppure sia doveroso attendere l'ormai vicino 20 luglio per poterne scoprire di più.

Dalle anteprime, Immortals of Aveum appare solido su più fronti: uno fra tutti, quello narrativo. Ascendant Studios ha riposto una grande attenzione su quest'ultimo comparto, dando alla luce una lore ricca e interessante che colpisce il giocatore sin da subito. Da quanto abbiamo avuto modo di scoprire, sappiamo che il mondo di Aveum è attraversato dalle Leylines, ossia delle venature al cui interno scorre una potente magia.

La narrazione verte su lotte di potere millenarie per il controllo delle Leylines, le quali sarebbero capaci di condizionare la stessa esistenza degli abitanti di Aveum. Il tutto si articola dunque sul racconto degli effetti di questa guerra catastrofica, portata avanti dal regno di Lucium e Rasharn, gli unici due capaci di ottenere il dominio sulla suddetta fonte magica.

Immortals of Aveum mette in scena lo scontro tra i campioni delle due fazioni. In particolare, quelli di Lucium saranno chiamati a contrastare l'avanzata dei propri avversari, grazie anche all'arrivo tra gli schieramenti di Jak, il protagonista che ci accompagna in questo viaggio e che è dotato di poteri magici che potrebbero contribuire notevolmente allo scontro tra Lucium e Rasharn. Il mago, alquanto promettente, si unirà quindi all'ordine d'élite per provare a salvare il suo mondo, padroneggiando la propria magia e scagliando incantesimi contro gli avversari per impedirne l'avanzata e la vittoria sul dominio delle Leylines.

C'è una grande aspettativa per il frutto del lavoro di Ascendant Studios e Electronic Arts, in arrivo tra pochi mesi sulle console di ultima generazione e PC. Mentre si attende l'arrivo del 20 luglio, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo sui segreti di Immortals of Aveum, dai personaggi al combat system e l'esplorazione.