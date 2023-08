Immortals of Aveum, l'atteso momento si avvicina: il gioco è ufficialmente in fase Gold

Mentre i ragazzi di Ascendant Studios e di Electronci Arts mantengono alta l'asticella dell'entusiasmo dei giocatori attorno a Immortals of Aveum con il nuovo trailer che racconta la storia del 'Call of Duty fantasy', il team dietro la creazione del titolo ha da poco ufficializzato il raggiungimento della fase Gold dell'imminente progetto.

Dopo aver svelato i segreti del combattimento magico con il video gameplay di Immortals of Aveum rilasciato alcune settimane fa, la notizia che tutti attendevano è giunta: "sono entusiasta di annunciare che Immortals of Aveum è arrivato in fase Gold", dichiara il principale membro di spicco di Ascendant Studios. Come sottolineato nel breve e conciso post rilasciato sul blog ufficiale, in questo momento il gioco è pronto al rilascio in pompa magna che avverrà a partire dal 22 agosto in tutti i negozi fisici e non solo.

"Quando ho fondato Ascendant Studios, avevo poco più di un'idea di gioco, alcuni appunti e la fiducia nel mio investitore Brian per creare uno studio AAA indipendente". Adesso la visione creativa del team dietro Immortals of Aveum sembrerebbe essersi concretizzata, ma come verrà recepita dal pubblico e dalla critica? Il momento della verità si avvicina: manca poco tempo all'atteso 22 agosto e, con la speranza che quel giorno arrivi quanto più velocemente possibile, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo dedicato ai segreti dell'ambizioso universo di Immortals of Aveum.