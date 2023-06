Immortals of Aveum: lo shooter magico su Unreal Engine 5 subisce un rinvio, ecco perché

Di ritorno dal Summer Game Fest 2023 con il video gameplay di Immortals of Aveum, gli studi Ascendant riguadagnano i social per informarci di aver deciso di rinviare l'uscita della loro ambiziosa avventura fantasy in sviluppo su Unreal Engine 5.

La software house indipendente fondata da veterani delle serie di Dead Space e Call of Duty spiegano infatti di avere bisogno di più tempo per concretizzare la visione creativa di questo 'sparatutto magico' ambientato in una dimensione fantasy piena di segreti da scoprire e di nemici da abbattere a colpi di incantesimi e stregonerie in un tripudio di effetti particellari.

Di concerto con Electronic Arts, gli studi Ascendant scelgono quindi di spostare al prossimo 22 agosto la data di commercializzazione di Immortals of Aveum, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Lo slittamento di qualche settimana del lancio di Immortals of Aveum (previsto fino a ieri per il 20 luglio) consentirà agli studi Ascendant di perfezionare ulteriormente il titolo e garantirne un lancio impeccabile, con l'aggiunta di ulteriori funzionalità che interesseranno soprattutto la versione PC.

Nelle intenzioni degli sviluppatori, quindi, il rinvio di Immortals of Aveum contribuirà a migliorare e ad estendere il perimetro ludico, grafico e contenutistico di questo sparatutto magico in prima persona da fruire rigorosamente in singleplayer. Nel messaggio condiviso da Bret Robbins, il CEO e Game Director degli studi Ascendant spiega che "le vostre reazioni a Immortals of Aveum nelle ultime settimane sono state incredibilmente stimolanti. Come sapete, questo è il nostro primo gioco come studio indipendente autofinanziato. Cinque anni fa abbiamo deciso di realizzare ambiziosamente un FPS magico in un mondo fantasy. Lungo la strada abbiamo affrontato una pandemia, creato un nuovo team, sviluppato su Unreal Engine 5.1 e spinto i confini di ciò che pensavamo fosse possibile".



In vista del lancio, Robbins sottolinea quindi che "per realizzare la nostra visione completa ci vorranno alcune settimane in più, fissando la nostra nuova data di lancio martedì 22 agosto. Questo ci darà il tempo di rifinire ulteriormente il gioco, completare l'ottimizzazione di tutte le piattaforme e offrire un lancio forte. Lo dobbiamo a noi stessi ea voi per farlo bene".



Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Immortals of Aveum tra fantasy, magia e sparatorie su Unreal Engine 5.