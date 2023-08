Immortals of Aveum: il Call of Duty fantasy tra luci e ombre nei test di Digital Foundry

I temi affrontati dalla stampa internazionale con la controversa accoglienza di Immortals of Aveum vengono ripresi e approfonditi dai giornalisti di Digital Foundry con i test grafici e prestazionali sul 'Call of Duty fantasy' degli studi Ascendant.

L'analisi condotta dal noto collettivo di 'esperti tecno-ludici' legato a Eurogamer.net prende spunto proprio dalle prime recensioni di Immortals of Aveum per rimarcare le tante luci, e altrettante ombre, del lavoro svolto dal team Ascendant attingendo ai poliedrici strumenti di sviluppo di Unreal Engine 5.

A differenza di altri titoli, Immortals of Aveum propone una singola modalità grafica con risoluzione 4K dinamica a 60fps, in ragione delle tecnologie adottate dagli sviluppatori (ivi comprese Nanite e Lumen) e delle specificità di un gameplay che fa della dinamicità dei combattimenti, della fluidità delle animazioni e della reattività dei controlli le sue armi più affilate.

Il maggiore problema evidenziato dal team di DF riguarda la risoluzione nativa delle versioni PS5 e Xbox Series X: a fronte di un valore dichiarato di 4K (seppur dinamici), le versioni console di Immortals of Aveum partono entrambe da una risoluzione nativa di soli 720p, con upscaling basato su FSR 2.1. Da qui gli artefatti grafici segnalati dagli acquirenti della prima ora ed emersi a più riprese nei test di Digital Foundry, come pure i problemi di 'pulizia dell'immagine' segnalati su Xbox Series S, con una risoluzione nativa di 768x436 pixel insufficiente a 'coprire' i 4K dinamici senza prodursi in sbavature e imperfezioni visive.

