Immortals of Aveum ha una data d'uscita: incantesimi e frenesia in un trailer spettacolare

Electronic Arts lo aveva preannunciato negli scorsi giorni ed è stata di parola: Immortals of Aveum si è mostrato in un reveal trailer dall'alto tasso di spettacolarità che non solo ci mostra in azione l'opera sviluppata da Ascendant Studios, ma conferma anche quando il gioco sarà disponibile sul mercato.

Immortals of Aveum sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dal 20 luglio 2023, pronto per stupire i giocatori attraverso uno sparatutto in prima persona che punterà forte su incantesimi devastanti e di vario genere con cui destreggiarsi attraverso le orde nemiche pronte ad ostacolarci. E sebbene il filmato pubblicato da EA sia incentrato prevalentemente sulla narrativa, non mancano scorci di gameplay che lasciano intendere quanto l'opera targata Ascendant Studios prometta di offrire un ritmo frenetico ed un'azione senza sosta, nel frattempo che si risolvono diversi enigmi ambientali e si esplora con attenzione ogni scenario.

L'opera sembra inoltre sfruttare al meglio le potenzialità dell'Unreal Engine 5, mostrandoci un mondo di gioco evocativo, effetti speciali mozzafiato e personaggi curatissimi nei dettagli. Volete saperne di più? Non perdetevi allora il nostro provato di Immortals of Aveum in esclusiva italiana, dove sottolineiamo quanto il gioco distribuito sotto etichetta EA Originals sia ambizioso non solo in chiave narrativa, ma anche in termini puramente ludici.

E ancora, leggete anche la nostra intervista agli autori di Immortals of Aveum, che ci hanno rivelato ulteriori dettagli e segreti della loro opera.