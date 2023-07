Immortals of Aveum: Deep Dive sul combattimento magico in arrivo, ecco data e ora

Fantasy, magie e sparatorie di Immortals of Aveum saranno al centro di un nuovo Deep Dive: gli studi Ascendant si apprestano così a svelare tutti i segreti del gameplay della loro prossima esperienza interattiva in sviluppo su Unreal Engine 5.

L'annuncio del nuovo video approfondimento di Immortals of Aveum s'accompagna a una breve descrizione dell'impianto ludico e contenutistico eretto dagli studi Ascendant per dare forma al sistema di combattimento di questa nuova IP.

"Tuffati nell'affascinante combattimento in prima persona di Immortals of Aveum, padroneggia tutti e tre i colori della magia in base allo stile di gioco desiderato, scopri come personalizzare l'utilizzo della magia con 25 incantesimi diversi, oltre 80 Talenti e centinaia di oggetti magici equipaggiabili per immergerti ancora più a fondo nell'epica campagna dalla forte componente narrativa."

Il video Deep Dive di Immortals of Aveum promette perciò di immergerci nelle atmosfere fantasy di questa avventura, dandoci modo di ammirare i tanti poteri sbloccabili da Jak nel corso di una campagna principale piena di inside: il nostro alter-ego, insieme agli altri appartenenti all'Ordine degli Immortali, dovrà vedersela contro le orde di creature al servizio di Sandrakk, un tiranno che punta a distruggere il regno di Aveum e appropriarsi della magia di cui è pervaso.

Il video speciale di Immortals of Aveum su gameplay, combat system e incantesimi sarà trasmesso giovedì 6 luglio a partire dalle ore 17:58. A chi ci segue, ricordiamo che in ragione del recente annuncio del posticipo di Immortals of Aveum, il nuovo sparatutto magico a tinte fantasy di Ascendant ed Electronic Arts sarà disponibile dal 22 agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.