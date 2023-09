Immortals of Aveum delude le aspettative di EA: mezzo studio è stato licenziato

Nel corso delle ultime ore sono emerse notizie molto tristi per Ascendant Studios, il team di sviluppo che giusto qualche settimana fa ha lanciato sul mercato Immortals of Aveum, lo sparatutto a base di magia in Unreal Engine 5.

A conferma delle indiscrezioni che circolavano nel corso della serata, il CEO Bret Robbins ha svelato l'importante decisione presa da Electronic Arts. Il colosso dell'industria videoludica, che pare non abbia apprezzato lo scarso successo in termini di vendite del gioco, ha deciso di licenziare circa il 50% dello staff.

Per chi non lo sapesse, il gioco è stato da sempre pubblicizzato come uno shooter tripla A ed EA riponeva nel titolo grosse aspettative, Purtroppo le speranze non hanno trovato riscontro nell'accoglienza di pubblico e critica. Il gioco non solo non ha raggiunto grossi numeri, ma su Metacritic non gode di una media particolarmente elevata, complici anche i grossi problemi tecnici che hanno afflitto la produzione al lancio e i requisiti di sistema altissimi rispetto alla media delle produzioni PC.

In attesa di scoprire se i membri licenziati verranno accolti da altre software house, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Immortals of Aveum con tutti i dettagli su storia e gameplay del peculiare FPS.