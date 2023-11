Immortals of Aveum: disponibile la demo gratis per l'FPS magico in UE5, approfittatene

In concomitanza con l'arrivo dell'enorme update Echollector, Electronic Arts decide di distribuire una demo gratuita di Immortals of Aveum, lo sparatutto magico in Unreal Engine 5 sviluppato da Ascendandt Studios.

A giudicare dal licenziamento di metà dello staff di cui era composto Ascendant Studios, sembrerebbe che Immortals of Aveum non abbia riscosso il scuccesso commerciale auspicato da Electronic Arts. Il publisher decide quindi di riprovarci proponendo ai giocatori una demo completamente gratuita con cui potrete avere un assaggio dell'intrigante sparatutto in prima persona sviluppato in Unreal Engine 5.

Come ci viene specificato all'interno della descrizione del filmato che potete gustarvi in apertura, la demo gratis di Immortals of Aveum concederà la possibilità di giocare senza limitazioni ai primi tre capitoli dell'avventura. Una volta giunti al termine di questa prima porzione di gioco, potrete decidere di passare all'acquisto del gioco completo ed importare registrato sino a quel momento. La demo è disponbile su PC (via Steam) e su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, scaricabile tramite i rispettivi store.

La distribuzione della demo è accompagnata dal lancio dell'update Enchollector che, tra le altre cose, introduce il New Game Plus, il livello di difficoltà Grand Magnus e tanti altri contenuti da scorprire e ottenere nel corso della campagna. Darete una chance allo sparatutto magico di Electronic Arts?



