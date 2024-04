Immortals of Aveum: EA ha congedato la maggior parte degli sviluppatori del gioco

Nonostante il boom di vendite al lancio degli sconti di Immortals of Aveum, la sensazione è che lo "sparatutto magico in prima persona" di Electronic Arts non abbia venduto quanto sperato. Stando a quanto apprendiamo in queste ore, gran parte dello staff che si è occupato del gioco è stato congedato dal publisher.

Questo secondo un post su LinkedIn dell'ex dipendente Kris Morness, corroborato dalla giornalista di Polygon Nicole Carpenter. "Ascendant Studios ha congedato la maggior parte del personale", ha affermato Morness, che ha lasciato lo studio la scorsa estate per unirsi a Phoenix Labs. "Non riesco a immaginare come sarebbe, perché è peggio che essere licenziato". Sebbene sulla carta non perdano il proprio ruolo all'interno dell'azienda, i dipendenti congedati rimangono praticamente privi di un'occupazione, e solitamente non ricevono alcuna retribuzione in questo periodo e non hanno neppure diritto all'indennità di fine rapporto.

Carpenter ha affermato che "questo è in linea con ciò che ho sentito presso Ascendant Studios, sviluppatori di Immortals of Aveum, ovvero che gran parte dello staff è stato recentemente congedato. Non sono stata in grado di confermare i numeri e Ascendant non ha risposto a molteplici richieste di commento", ha aggiunto.

Nonostante questo, nei giorni scorsi Immortal of Aveum si è aggiornato con HDR e FS3 su PS5 e Xbox Series X|S.

Su Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti di oggi.