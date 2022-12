Immortals of Aveum: EA svela lo sparatutto magico per PC, PS5 e Xbox Series X/S

Sul palco dei The Game Awards 2022 che hanno fatto da sfondo all'annuncio del sequel di Death Stranding DS2, gli studi Ascendant ed Electronic Arts hanno presentato ufficialmente Immortals of Aveum, uno sparatutto magico in prima persona in arrivo nel 2023 su PC e console di ultima generazione.

Il nuovo progetto targato EA Originals sarà il primo realizzato da Ascendant Studios, una software house indipendente fondata da veterani del settore che hanno contribuito a dare forma alle serie di Dead Space e Call of Duty.

Immortals of Aveum viene descritto dai suoi stessi ideatori come "un rivoluzionario sparatutto magico in prima persona per giocatore singolo che offrirà una campagna profonda e dal taglio cinematografico".

L'altro punto di forza di questo titolo è rappresentato dal suo comparto grafico, mosso dalla versione più aggiornata di Unreal Engine 5 per offrire un'esperienza visiva e artistica ancora più immersiva e ricca di dettagli.

La commercializzazione di Immortals of Aveum è prevista nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel corso dei The Game Awards 2022 abbiamo assistito anche all'gameplay trailer d'annuncio di Hades 2 e al video che ha svelato la data d'uscita di Suicide Squad Kill the Justice League.