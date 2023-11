Immortals of Aveum è un flop: il motivo? Troppi giochi di spessore usciti tutti insieme

Immortals of Aveum non ha riscosso il successo sperato, il gioco pubblicato da Electronic Arts sotto etichetta EA Originals è uscito a fine agosto in un periodo particolarmente affollato e questo non ha aiutato le vendite, come rivelato da fondatore Ascendant Studios, Bret Robbins.

Dopo il fallimento di Immortals of Aveum, Ascendant ha dovuto licenziare quasi il 50% dello staff semplicemente per motivi di costi, è stato "un giorno molto duro" sottolinea Robbins, ricordando come il suo sia solamente uno studio indipendente al primo progetto e non un team interno di Electronic Arts.

Ma quali sono i motivi che hanno reso difficile il cammino commerciale di Immortals of Aveum? Secondo Robbins, il problema principale è da ricercarsi nella finestra di lancio, con il suo gioco che si è trovato schiacciato tra giochi come Baldur's Gate e Starfield, fatto che avrebbe ridotto notevolmente la visibilità di una nuova IP.

"In estate Baldur's Gate 3 è letteralmente scoppiato davanti ai nostri occhi, siamo usciti nella stessa settimana di Armored Core 6 è a pochissimi giorni dal lancio di Starfield... tanti giochi enormi in pochissimo tempo, è stato un periodo assurdo."

Immortals of Aveum era previsto per il mese di luglio prima di essere rimandato alla fine di agosto dal publisher Electronic Arts. Adesso si lavora per portare Immortals su Game Pass e PlayStation Plus sperando che questo possa servire ad aumentare la player base.