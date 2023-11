Immortals of Aveum su Game Pass e PlayStation Plus? Sembra di sì

Bret Robbins, CEO di Ascendant Studios, è stato intervistato da Windows Central e in questa occasione ha suggerito il possibile arrivo di Immortals of Aveum su Xbox Game Pass e PlayStation Plus nel prossimo futuro.

Immortals of Aveum è stato pubblicato da Electronic Arts lo scorso mese di agosto, il gioco purtroppo non ha riscosso il successo sperato a seguito di tiepidi recensioni. Per tutta risposta, EA ha licenziato parte dello studio con l'obiettivo di contenere i costi a seguito del fallimento commerciale del gioco.

Robbins sperava che "EA fosse più risoluta sulle questione logistiche legate a publishing e distribuzione", adesso secondo le parole del fondatore dello studio, si sta lavorando per portare Immortals of Aveum su servizi in abbonamento come PlayStation Plus e Xbox Game Pass con l'obiettivo di conquistare un pubblico più ampio.

Le trattative sembrano essere in corso tuttavia non ci sono date o altre informazioni a riguardo, e nemmeno la certezza che effettivamente Immortals of Aveum possa arrivare sui servizi in abbonamento di Sony e Microsoft.

Immortals si è aggiornato con l'update gratis Echollector, inoltre è disponibile ora una demo di Immortals of Aveum, nonostante l'accoglienza inferiore alle aspettative dunque, lo studio sta continuando a lavorare per supportare il progetto con nuovi contenuti.