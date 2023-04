Immortals of Aveum: il gameplay magico di nome e di fatto si mostra nel dettaglio

Gli ultimi giorni sono stati forieri di importanti novità per il frutto del lavoro dei ragazzi di Ascendant Studios i quali, attraverso le parole del Game Director Dave Bogan, ci hanno accompagnato mano nella mano alla scoperta in esclusiva italiana di Immortals of Aveum, il Call of Duty fantasy in UE5.

Proprio alla luce delle recenti rivelazioni dello shooter magico in arrivo il prossimo 20 luglio sulle console di ultima generazione e PC, oggetto di una profonda analisi raccontatavi nell'articolo dedicati ai segreti di Immortals of Aveum, dai personaggi al Combat System e l'esplorazione, sappiamo che i giocatori saranno chiamati ad esplorare vasti luoghi in quel di Aveum, in parte devastata dalla guerra che continua ad intercorrere tra le fazioni di Lucium e Rasharn.

Tuttavia, sul fronte prettamente videoludico il titolo ha dalla sua anche un Combat System efficace, dal risultato finale che ha saputo soddisfarci pur non avendo avuto modo di provare la versione finale del prodotto. Infatti, la varietà di magie che il protagonista avrà a propria disposizione garantirà diversi stili e approcci ma, soprattutto, altrettante soluzioni di gameplay che sapranno essere più che apprezzabili.

Come se ciò non bastasse, il protagonista (Jack) avrà modo di compiere spostamenti e movimenti alquanto rapidi sia in battaglia che nelle fasi esplorative, offrendo una dinamicità ludica non soltanto traducibile nell'impiego delle notevoli soluzioni difensive o di attacco durante gli scontri. In altre parole, Immortals of Aveum avrà modo di intrattenere i giocatori dall'inizio alla fine, complice la presenza di magie rosse, verdi e blu. Le differenze, prettamente connesse al proprio stile di combattimento, garantiranno una variazione di ritmi di gioco per tutte le ore della durata di Immortals of Aveum recentemente rivelata dagli sviluppatori.