Immortals of Aveum: HDR e FSR 3 su PS5 e Xbox Series X con i nuovi aggiornamenti

Immortals of Aveum sta vivendo una seconda giovinezza, il gioco di Ascendant Studios è stato piuttosto sfortunato al debutto, vendendo meno del previsto. Nelle ultime settimane però le vendite sembrano essere in salita, inoltre Immortals of Aveum è ora disponibile su PlayStation Plus Essential.

Per ringraziare i giocatori il team di sviluppo si è rimesso al lavoro sul progetto ed ha annunciato due patch: la prima (1.0.6.3) è in rollout in queste ore e include il supporto HDR su console PS5 e Xbox Series X, mentre su PC la compatibilità con l'High Dynamic Range arriverà più avanti.

C'è poi una seconda patch in lavorazione, la 1.0.6.4 che arriverà "nel giro di poche settimane" e che aggiungerà il supporto frame generation FSR 3 su PS5 e Xbox Series X/S, con l'obiettivo di migliorare le performance.

Al momento sappiamo che "l'aggiornamento 1.0.6.4 estenderà il supporto FSR 3 agli schermi con VRR sia su PC che su console Sony e Microsoft, migliorando la stabilità dei fotogrammi e riducendo i casi di screen tearing", questo è quanto dichiarato dal PR dello studio.

Secondo Richard Leadbetter di Digital Foundry, l'aggiornamento potrebbe garantire un'esperienza migliore e più fluida sopratutto sugli schermi a 120 Hz. Questa patch non ha ancora una data di uscita fissata, in attesa di saperne di più potete scaricare Immortals of Aveum gratis con PlayStation Plus (Essential, Extra e Premium).

